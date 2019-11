Sztuczne futra zamiast naturalnych. Królowa Elżbieta wprowadza zmiany w garderobie





»

Królowa Elżbieta II zrezygnowała z ubrań wykonanych z naturalnego futra - poinformowała w wydanych właśnie wspomnieniach Angela Kelly, która od 25 lat pracuje jako osobista stylistka i garderobiana brytyjskiej królowej. Informacje tę potwierdził rzecznik Pałacu Buckingham. Obrońcy praw zwierząt nie kryją zadowolenia.

"Jeśli Jej Wysokość uczestniczy w oficjalnych wydarzeniach, a na zewnątrz jest chłodno, to od 2019 roku do tego, by zapewnić jej ciepło, wykorzystywane są sztuczne futra" - napisała w wydanych właśnie wspomnieniach Angela Kelly, która od od ćwierć wieku jest osobistą stylistką i garderobianą królowej Elżbiety.

Kelly ujawniła też, że z jednego z ulubionych płaszczy Elżbiety II usunięto ozdobne wykończenie z futra norek.

Informacje te potwierdził w rozmowie z "The Telegraph" rzecznik Pałacu Buckingham. "Jeśli dla królowej będę projektowane nowe stroje, z pewnością będą one wykonane ze sztucznych materiałów" - stwierdził.

Jak twierdzą jednak komentatorzy, królowa nadal będzie nosić stroje wykonane z futer zwierzęcych, które już posiada - takie jak kapelusze, płaszcze czy szaty ceremonialne.

"Jesteśmy podekscytowani"

"Królowo Elżbieto prosimy o zwrot Harriet". Niezwykły pobyt w Pałacu Buckingham Pluszowa małpka o... czytaj dalej » Postawę Elżbiety II chwalą obrońcy praw zwierząt.

"Jesteśmy podekscytowani, że Jej Wysokość oficjalnie potwierdziła rezygnację z futer" - stwierdziła w rozmowie z "The Telegraph" dyrektor organizacji Humane Society International, Claire Bass.

"Wielka Brytania zakazała hodowli zwierząt na futra prawie dwie dekady temu, ponieważ uznano to za zbyt okrutne. Wzywamy rząd brytyjski, aby poszedł za przykładem królowej i uczynił Wielką Brytanię pierwszym krajem na świecie, który zakazuje sprzedaży futer zwierzęcych" - dodaje Bass.

Wielka Brytania - jako pierwszy kraj na świecie - zakazała hodowli zwierząt futerkowych w 2000 roku. Futra nadal sprowadzane są zza granicy, m.in. z Finlandii, Chin i Polski.

Z naturalnych futer zrezygnowała już część znanych domów mody, m.in. Gucci, Chanel, Calvin Klein, Stella McCartney, Prada, Tommy Hilfiger czy Versace.