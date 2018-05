Kot na dachu pędzącego auta zwycięzcą. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

24.05 l To nie był typowy dzień w pracy dla Hayley Moore. Reporterka pracująca podczas wyścigów konnych została bohaterką dnia na walijskim torze w Chepstow. Dziennikarka dostrzegła konia, który chwilę wcześniej zrzucił dżokeja Franka Berry'ego i postanowiła działać. Kobieta stanęła na drodze pędzącego zwierzęcia i choć została przez nie staranowana, zdołała chwycić lejce i go zatrzymała. Wyszła z tego bez szwanku.

24.05 | Trzy niedźwiadki, znalezione bez matki na południu Bułgarii i przygarnięte przez opiekunów mają szansę na powrót do natury. Zwierzęta wezmą udział w specjalnym kursie zwierzęcego survivalu w Grecji. Dzięki któremu nauczą się sztuki przetrwania i za rok powrócą do bułgarskich lasów.

24.05 | 83 kilogramy mąki, 15 kilogramów sera mozzarella, 7 litrów sosu pomidorowego, sól i pieprz to przepis na najdłuższą smażoną pizzę świata. Kilkunastu kucharzy z Neapolu pracowało wiele godzin. Ich tradycyjna Pizza Fritta smażona w głębokim oleju pizza neapolitańska trafiła do Księgi rekordów Guinnessa.

21.05 | Po erupcji wulkanu Kilauea lawa przekroczyła autostradę i wpłynęła do oceanu. Kolejni mieszkańcy wyspy są ewakuowani. Pył wulkaniczny unosi się do 9 km nad ziemią. Wulkan Kilauea jest jednym z pięciu aktywnych wulkanów na Hawajach i jednym z najbardziej aktywnych na świecie. Naukowcy spodziewają się kolejnych, potężniejszych wybuchów.

22.05 | Funkcjonariusze z Milwaukee podejrzewali, że w porzuconym na jednej z ulic miasta plecaku mogą znajdować się materiały wybuchowe. Saper delikatnie przeniósł więc pakunek na środek ulicy. Wtedy z zaskoczenia do plecaka podjechał rowerzysta. Na oczach policjantów wyrzucił na ulicę jego zwartość: bidon, ubrania i metalowe puszki. Ryzykowne zachowanie mężczyzny, dopiero po dłuższej chwili spotkało się z bardzo zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy. Mężczyzna trafił do aresztu. Przesłuchuje go też FBI. Jego zachowanie , jak tłumaczą policjanci, mogło spowodować ogromne zagrożenie dla obecnych na miejscu osób.

