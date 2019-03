Koala zwyciężył z Tuskiem. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: Reuters

Niedźwiedź Mansur. Mieszka na lotnisku w Rosji, jego opiekun...

21.03 | Lubi pomarańcze, owoce granatu, jabłka i oczywiście miód. To niedźwiedź Mansur. Mieszka na lotnisku w Rosji i uwielbia bawić się z jednym z pilotów, który wychowywał go od czasu gdy Mansur był małym misiem, znalezionym na pasie startowym. Teraz to potężne zwierze. Ktoś porzucił go na lotnisku jak miał około dwóch miesięcy i był mniejszy od kota. - Przez pierwszy rok nie rozumiał co to jest sen zimowy, był śpiący, ale nie wiedział co się dzieje. Siedzieliśmy z nim w jego klatce. Głaskałem go, a on ssał mój palec. - powiedział Andriej Iwanow pilot i opiekun niedźwiedzia.

