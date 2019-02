Karl Lagerfeld nie będzie miał uroczystego pogrzebu. Co stanie się z jego fortuną?





»

Lagerfeld już kilka lat temu ogłosił, że chce, aby jego prochy spoczęły obok prochów matki oraz wieloletniego partnera Jacquesa de Bascher w "sekretnym miejscu". Nie będzie zatem oficjalnego pożegnania wielkiego kreatora.

Gwiazdy żegnają Karla Lagerfelda. "Świat mody bez Ciebie już nigdy nie będzie taki sam" Karl Lagerfeld -... czytaj dalej » Karl Lagerfeld - jeden z najsłynniejszych projektantów na świecie, dyrektor kreatywny domu mody Chanel - odszedł 19 lutego w wieku 85 lat.

W wywiadzie opublikowanym w kwietniu 2018 roku, we francuskim magazynie "Numéro", projektant przyznał, że chce, aby po śmierci jego ciało zostało skremowane.

Prochy Karla spoczną w "sekretnym miejscu"

W rozmowie z Marie Ottavi, autorką biografii Jacquesa de Bascher, Lagerfeld powiedział, że chciałby, aby jego prochy spoczęły obok prochów matki oraz wieloletniego partnera.

"Prochy Jacquesa znajdują się obok prochów mojej matki w sekretnym miejscu. Pewnego dnia moje prochy spoczną obok. Nie chcę żadnego pogrzebu, żadnych ceremonii. Pewnego dnia tu przybyłem i pewnego dnia odejdę. To wszystko" - powiedział cesarz mody.

Rzecznik prasowy Karla Lagerfelda przekazał francuskiej agencji prasowej AFP, że życzenia projektanta zostaną uszanowane.

Jacquesa de Bascher był partnerem Karla Lagerfelda przez 18 lat. Projektant miał zakochać się w Jacquesie, kiedy ten był 19-letnim młodzieńcem. Zmarł w wieku 38 lat, w wyniku powikłań wywołanych AIDS.



Karl Lagerfeld and Jacques De Bascher. Par excellence. pic.twitter.com/jFcpiVKhFI —(@Cheriedefrance) 19 lutego 2019





Czy kotka Lagerfelda zostanie dziedziczką?

W jednym z wywiadów Karl Lagerfeld przyznał też, że chciałby, aby jego prochy zostały rozsypane z prochami jego ukochanej kotki Choupette - jeśli ta umrze przed nim. Projektant uczynił z kotki prawdziwą gwiazdę biznesu. Żartował, że gdyby mógł - ożeniłby się z Choupette.

Według francuskiego dziennika "Le Figaro" - jeśli kotka zostanie oficjalnie uznana za dziedziczkę Karla Lagerfelda - ma szansę na otrzymanie jego fortuny, wycenianej na 125 milinów dolarów. Projektant nazwał ją swoją spadkobierczynią m. in. w wywiadzie z 2015 roku.

Na Instgramowym koncie, które obserwuje już ponad 250 tysięcy osób, kotka oznajmiła, że przechodzi żałobę po swoim właścicielu.

"Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia i kondolencje. Ze złamanym sercem przechodzę teraz żałobę. Modlę się, aby wasze dobre słowa i myśli pomogły mi przejść przez dalsze życie bez tatusia - jako samodzielna kobieta" - możemy przeczytać w opublikowanym poście.



Wyświetl ten post na Instagramie. Thank you everyone for your words of condolence. With a once cold but now simply broken heart, I am going into mourning. I pray that your kind words and well-wishes will help me to put my best paw forward in my future without Daddy @KarlLagerfeld & as my own woman. Post udostępniony przez Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) Lut 20, 2019 o 3:28 PST





Virginie Viard - nowa szefowa domu mody Chanel

Karl Lagerfeld był dyrektorem kreatywnym domu mody Chanel od 36 lat. Francuska marka potwierdziła, że projektanta zastąpi Virginie Viard - szefowa studia projektowego Chanel. Viard była prawą ręką i najbliższą współpracowniczką Karla Lagerfelda przez ostatnich 30 lat.

"Dziedzictwo Gabrielle Chanel i Karla Lagerfelda będzie nadal żyło" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez dom mody Chanel.



“Virginie Viand, director of Chanel’s Fashion Creation Studio and Karl Lagerfeld’s closest collaborator for more than 30 years, has been entrusted with the creative work for the collections, so that the legacy of Gabrielle Chanel and Karl Lagerfeld can live on.” pic.twitter.com/eQueiBAVyg — The Glass Magazine (@glassmagazine) 21 lutego 2019