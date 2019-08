Ważny gest pierwszego dnia szkoły. "Tego w dzisiejszym świecie potrzebujemy"





»

Pierwsze dni szkoły bywają stresujące. Przekonał się o tym autystyczny chłopiec Connor Crites, dla którego wejście do szkoły okazało się nie lada wyzwaniem. 8-latek rozpłakał się, jednak po chwili podszedł do niego kolega, wziął za rękę i zaprowadził do klasy. Zdjęcie przedstawiające ten moment robi furorę w internecie.

Wejście do klasy w szkole podstawowej w mieście Wichita w stanie Kansas dla autystycznego, 8-letniego Connora Critesa, było bardzo stresującym momentem. W tej trudnej chwili pomógł mu rówieśnik Christian Moore. Chłopcy są uczniami drugiej klasy.

"Podszedł do niego i zaczął go pocieszać"

- Widziałam, że Connor stoi w rogu i płacze. Wtedy mój syn podszedł do niego i zaczął go pocieszać. Złapał go za rękę, poszedł z nim pod klasę i razem zaczekali na dzwonek. Reszta to historia. Chłopcy mają niesamowitą więź - opowiada w rozmowie z lokalną telewizją KAKE matka Christiana, Courtney Moore.

- Pierwszego dnia w szkole zacząłem płakać, a on mi pomógł. Wtedy byłem już szczęśliwy - relacjonuje z kolei Connor.

Tysiące komentarzy w sieci

Zdjęcie przedstawiające ten moment Courtney Moore zamieściła w internecie 14 sierpnia. Fotografia w ciągu kolejnych dziesięciu dni została udostępniona ponad 27 tysięcy razy, komentują ją tysiące osób, pokazują światowe media.

"Mam łzy w oczach. Tak właśnie powinniśmy kochać. Powinnaś być dumna z tego, jak wychowujesz syna, robisz to dobrze" - pisze jedna z internautek.

"Mam nadzieję, że twój syn zostanie światowym przywódcą!" - dodaje ktoś inny.

"W naszym, tak bardzo podzielonym świecie, ten chłopiec pokazał, czym jest współczucie. Kocham to" - pisze kolejna osoba".

Sytuację skomentowała też w rozmowie z KAKE matka Connora, April Crites.

- Każdego dnia obawiam się, że któreś z dzieci zacznie śmiać się z mojego syna, bo zachowuje się trochę inaczej - mówi kobieta. - Kolor skóry, płeć, niepełnosprawność - to nie ma znaczenia. Po prostu bądźmy dla siebie dobrzy. Tego w dzisiejszym świecie potrzebujemy - dodaje Crites.

Źródło: Courtney Coko Moore/Facebook Zdjęcie zamieściła w internecie matka Christiana Źródło: Courtney Coko Moore/Facebook Fotografię komentuje wiele osób Źródło: Courtney Coko Moore/Facebook Internauci chwalą postawę chłopca

Dzieci z autyzmem

Dzieci z autyzmem rzadko mają problemy w nauce, jednak przejawiają trudności w kontaktach z innymi i przystosowaniem się do zasad ogólnie panujących w grupie. Autyzm charakteryzuje się schematycznością działania, dlatego dla osób z tym zaburzeniem, nowe sytuacje są dużym wyzwaniem.

Czytaj też: Wskoczył do rzeki w Tajlandii i uratował dwóch chłopców. "Usłyszałem krzyk dzieci"