Jim Carrey rysunkiem komentuje faszyzm. Wnuczka Mussoliniego: jesteś suk******m





"Jeśli zastanawiasz się, do czego prowadzi faszyzm, zapytaj Benito Mussoliniego i jego kochankę Clarettę" - napisał na Twitterze aktor Jim Carrey, publikując rysunek swojego autorstwa, przedstawiający dwie wiszące głowami w dół postacie. Wpis skomentowała wnuczka Mussoliniego, Alessandra Mussolini.

Grafika opublikowana przez Carreya przedstawia sposób, w jaki zginął Benito Mussolini, założyciel i przywódca ruchu faszystowskiego we Włoszech. W kwietniu 1945 roku próbował on uciec ze swoją kochanką Clarą Petacci do Szwajcarii. Para została złapana i rozstrzelana. Ciała wystawiono w Mediolanie na widok publiczny - powieszono do góry nogami, wraz z innymi zabitymi faszystami.



If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu — Jim Carrey (@JimCarrey) 30 marca 2019

Wnuczka Mussoliniego odpowiada

Na sobotni wpis Carreya odpowiedziała Alessandra Mussolini, wnuczka Duce (po włosku: wódz; tytuł, który Benito Mussolini nadał sobie w 1925 roku), była aktorka, obecnie eurodeputowana z ugrupowania Europejska Partia Ludowa.

"Jesteś suk******m" - napisała Mussolini.



You are a bastard — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 marca 2019





Poza komentarzem, opublikowała też ilustracje dotyczące historii Stanów Zjednoczonych.



"Cześć, Jim, to teraz narysuj dla nas to" - napisała, publikując ilustrację przedstawiającą wybuch bomby atomowej (nawiązując do bomb, które Amerykanie zrzucili na Hiroszimę i Nagasaki w 1942 roku).



Hi @JimCarrey now draw this for us pic.twitter.com/tDZ9RB1WLm — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 marca 2019





"A teraz ich..." - dodała pod ilustracją przedstawiającą Mount Rushmore National Memorial, pomnik przedstawiający wizerunki czterech prezydentów USA: George’a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodore’a Roosvelta i Abrahama Lincolna, a na jego tle sylwetki Indian.



And now @JimCarrey draw this other ... pic.twitter.com/0tfwUDImYi — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 marca 2019



Ruszy proces przeciwko Jimowi Carreyowi. Chodzi o śmierć jego dziewczyny Sąd w Los Angeles... czytaj dalej » Mussolini zapytała też aktora, czy zna historię Rosy Parks, udostępniając dwa zdjęcia. Na jednym widać właśnie Rosę Parks, afroamerykańską działaczkę na rzecz praw człowieka, uznawaną za amerykański symbol walki z segregacją rasową. Drugie zdjęcie przedstawia autobus, nad którym znajduje się napis "przystanek autobusowy tylko dla białych".

Parks została w 1955 roku skazana za naruszenie przepisów dotyczących segregacji rasowej. W USA obowiązywała wtedy zasada, że jeśli w autobusie zabraknie miejsc siedzących dla białych, czarnoskórzy muszą im ustąpić. Rosa Parks, mimo interwencji kierowcy autobusu, nie chciała ustąpić miejsca białemu pasażerowi. Została aresztowana 1 grudnia i kilka dni później skazana. Odwołała się od wyroku, co poskutkowało zwolnieniem z pracy jej i jej męża oraz licznymi pogróżkami.

13 listopada 1956 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że przepisy dotyczące segregacji rasowej w autobusach są niezgodne z konstytucją.



Hi @JimCarrey do you know the history of #RosaPark? pic.twitter.com/tVbvqISt2N — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 marca 2019

Zarówno rysunek Jima Carreya, jak i seria odpowiedzi Alessandry Mussolini, są szeroko komentowane. Aktor nie zabrał jednak ponownie głosu w sprawie.

