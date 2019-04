"To ich pierwsze spotkanie z człowiekiem". Małe jenoty wychodzą z nory

Foto: Artur Święch, Nadleśnictwo Tuszyma Lasy Państwowe Video: Katarzyna Sosulska / Fakty po południu

Ranny jenot potrzebował pomocy. Łowczy przyjechał i go...

Miejski łowczy w Szczecinie przyjechał na interwencję, zobaczył rannego jenota i go zastrzelił. Mieszkańcy oskarżają go, że odstrzelił zwierzę bez konsultacji z weterynarzem. Widać to nagraniu z ukrytej kamery. Wiadomo też, że kłamał. Kobieta, która wezwała służby, dzwoniła później aby dowiedzieć się jaki jest stan zwierzęcia. Łowczy zapewnił, że jenot jest zdrowy. Teraz mówi, że to było dla dobra kobiety.

