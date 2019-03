Jadł surowe mięso z głowy świni podczas wegańskiego festiwalu. Pokazał nagranie





Niektórzy z nas byli kiedyś weganami i zachorowali z tego powodu - powiedział mężczyzna nazywający siebie w internecie Sv3rige, tłumacząc, dlaczego protestował w czasie wegańskiego festiwalu w Wielkiej Brytanii, jedząc surowe mięso z głowy świni. - Ludzie, którzy na co dzień jedzą mięso, mówili, że ten oburzający spektakl zachęcił ich do rezygnacji z niego - komentuje akcję szef festiwalu Tim Barford.

W czasie wegańskiego festiwalu w Brighton w Wielkiej Brytanii w weekend 23-24 marca pojawiła grupa protestujących, wśród których był nazywający siebie w sieci Sv3rige. Mężczyzna opublikował w poniedziałek na swoim kanale na YouTube wideo z akcji protestacyjnej.

Zjadł surowe mięso z głowy świni

Na nagraniu widać, jak Sv3rige pojawia się przed halą wystawową Brighton Centre, gdzie odbywał się festiwal VegFest i stając w drzwiach, wyjmuje z reklamówki głowę świni. Po chwili podnosi ją do ust i odgryza kawałek surowego mięsa.

W rozmowie z brytyjską telewizją Sky News Sv3rige wyjaśnił później, dlaczego wziął udział w proteście.

- Zrobiliśmy to - było nas ośmiu - bo weganizm oznacza niedożywienie i nie jesteś w stanie uzyskać 15 składników odżywczych z roślin. Niektórzy z nas byli kiedyś weganami i zachorowali z tego powodu - powiedział mężczyzna.



Podczas protestu do Sv3rige podeszło dwoje policjantów. Mężczyźnie i dwóm innym protestującym dali ostrzeżenie, zwracając uwagę, że wokół pojawiają się rodziny z dziećmi.

Przed Brighton Centre byli w tym czasie także członkowie organizacji broniących zwierzęta, trzymający transparenty z napisami: "Mięso to morderstwo” i "To nie jedzenie, to przemoc".

Szef festiwalu komentuje

- Wiedzieliśmy o planowanym proteście - mówi szef festiwalu VegFest, Tim Barford. - Protestujący zdenerwowali dzieci i innych zgromadzonych, więc mając to na uwadze, pojawiła się policja, dała im ostrzeżenie i kazała się pakować.



- Ciekawe było to, że ludzie, którzy na co dzień jedzą mięso, mówili, że ten oburzający spektakl zachęcił ich do rezygnacji z niego - opowiada Barford. - Wygląda więc na to, że antywegański protest zachęcił ludzi do przejścia na weganizm - twierdzi szef festiwalu.



Wystąpienie w Brighton nie było pierwszym tego typu w wykonaniu Sv3rige. Podobnie protestował na przykład podczas sierpniowego wegańskiego festiwalu w Amsterdamie, gdzie jadł surowe serce cielęcia.