Glenn Close czy Woody Harrelson? Gwiazda rozbawiła internautów swoim zdjęciem

"Miło mi to słyszeć... tak jakby" - napisała Close na Instagramie, pokazując zdjęcie swojej "męskiej wersji" i przyznając, że znajomi porównują ją w takim wydaniu do Woody'ego Harrelsona. Zabawna fotografia powstała dzięki filtrowi aplikacji Snapchat.

Zabrakło odwagi, by najlepszym filmem wybrać tytuł nieanglojęzyczny Zaskakująca... czytaj dalej » "Przyjaciel ma aplikację Snapchat, która posiada filtr 'zmiany płci'. Kiedy pokazuję to zdjęcie mnie jako faceta znajomym, myślą że to Woody Harrelson. Miło mi to słyszeć... tak jakby" - napisała na Instagramie Glenn Close, publikując w środę wieczorem przerobione zdjęcie, na którym wygląda jak mężczyzna.

Nazwiska się sypią

Komentarze posypały się natychmiast.

"Przystojniak!", "właśnie umarłam ze śmiechu", "Czy 'Albert Nobbs' (film, w którym Glenn Close grała kobietę podającą się za mężczyznę - red.) doczekał się sequela?" - piszą internauci.

Inni wskazują, kogo aktorka przypomina im na zdjęciu.

"Według mnie to William Hurt", "omg, wyglądasz jak Robin Williams" - można przeczytać pod zdjęciem.

W komentarzach pojawiły się również porównania do Paula Newmana czy Jeffa Bridgesa.

Dzień wcześniej aktorka opublikowała zdjęcie z Woodym Harrelsonem, którego nazywa "najdroższym przyjacielem".



Siedem nominacji do Oscara

Glenn Close to amerykańska aktorka, znana z takich filmów jak "Fatalne zauroczenie", "Niebezpieczne związki" czy "101 Dalmatyńczyków". Zdobyła trzy nagrody Emmy i tyle samo Złotych Globów. Była siedmiokrotnie nominowana do Oscara - ostatnio w 2019 rolę za rolę w filmie "Żona". W marcu skończyła 72 lata.