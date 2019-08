"Franky ma tysiąc koni pod swoimi nogami"

Video: tvn24

Franky Zapata o swoim locie nad kanałem La Manche

25.07 | Było to absolutnie niewiarygodne. Nie widziałem Anglii byłem sam nad przestworzem oceanu - relacjonował na konferencji prasowej Franky Zapata, który w czwartek próbował przelecieć nad kanałem La Manche na skonstruowanym przez siebie flyboardzie. Wyczyn się nie udał, ale Francuz już zapowiedział kolejną próbę. - Zrobimy to jeszcze raz - powiedział dziennikarzom.

