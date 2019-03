Sportsmenka 80+. Skacze o tyczce, przez płotki i zdobywa medale





Florence "Flo" Meiler z USA jest jedną z gwiazd 8. Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters odbywających się w Toruniu. 84-letnia sportsmenka zgłosiła się do startu w aż ośmiu konkurencjach.

Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby, które ukończyły 35 lat. Jak poinformował tvn24.pl Wacław Krankowski, prezes Polskiego Związku Polskiej Lekkoatletyki Masters, do startu zgłosiło się 4350 zawodników - m.in. 102-letnia Man Kaur z Indii i 96-letni Zbigniew Preisener z Polski.

Prawdziwą gwiazdą mistrzostw jest jednak Florence "Flo" Meiler z Vermont w USA. Do Amerykanki należy aż 26 rekordów świata w różnych konkurencjach. Kobieta biega, uprawia trójskok, zaś na trwających w Toruniu mistrzostwach świata - jak informuje Krankowski - zgłosiła się do startu w ośmiu konkurencjach.

"To naprawdę spore wyzwanie"

Wiatr i woda lat nie liczą Wiek mierzą nie w... czytaj dalej » Seniorka podkreśla, że jej ulubionymi dyscyplinami są bieg przez płotki i skok o tyczce.



- To wyzwanie, naprawdę trzeba nad tym popracować. Musisz mieć silne górne partie, a do tego dobry refleks - podkreśla.



Meiler zaznacza, że zazwyczaj trenuje pięć dni w tygodniu.



- Kiedy zdecydowałam się na start w mistrzostwach świata, trenowałam sześć dni w tygodniu, ponieważ chciałam, by moje ciało było w formie - mówi zawodniczka.

Trenuje bez taryfy ulgowej

- Poważnie podchodzi do tego, co robi - mówi Emmaline Berg, trenerka kobiety.



- Przychodzi wcześnie (na treningi - red.), żeby mieć pewność, że zdąży odpowiednio się rozgrzać. Wraca do domu i tam się rozciąga - dodaje.

Przyzwyczajona do ciężkiej pracy

Meiler zaznacza, że jest przyzwyczajona do ciężkiej pracy, ponieważ dorastała na farmie mleczarskiej, gdzie karmiła bydło i grabiła siano.

Jak mówi, sport towarzyszył jej przez całe życie - w szkole chodziła do klasy tanecznej, a także grała w koszykówkę.



Zawodowo, przez 30 lat, pracowała jako przedstawiciel handlowy.

Mistrzostwa w Toruniu zakończą się 30 marca. Do piątku amerykańska zawodniczka zdobyła złoty medal w skoku wzwyż i dwa srebrne medale - w trójskoku i skoku w dal.