Zamiast Mariah Carey - Maria Curie. Na torcie i na Twitterze amerykańskiej gwiazdy





Fanka amerykańskiej piosenkarki Mariah Carey zażyczyła sobie na urodziny tort z wizerunkiem ulubionej artystki. Tort dostała, jednak zamiast oblicza gwiazdy pop, zobaczyła na cieście zdjęcie Marii Skłodowskiej-Curie.

Do pomyłki doszło w Wielkiej Brytanii, a o zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych jedna z internautek.

"Curie wygląda bardzo uroczyście"

"Moja kuzynka z Anglii powiedziała swoim kolegom, że chciałaby dostać na urodziny tort z wizerunkiem Mariah Carey" - napisała w notce na Twitterze Harriet Alida Lye.

"Źle ją jednak zrozumieli i przygotowali tort z wizerunkiem Marii Curie. Wygląda na torcie bardzo uroczyście" - dodała.

Do wpisu zostało dołączone zdjęcie ciasta.

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD — Harriet Alida Lye (@harrietalida) 14 czerwca 2019

"To mogłabym być ja"

Tweet spotkał się z dużym zainteresowaniem internautów. W ciągu trzech dni notkę polubiło ponad 200 tysięcy ludzi. Została także udostępniona 43 tysiące razy.

Wpis był również szeroko komentowany. Także przez samą Mariah Carey.

"To mogłabym być ja, gdybym nie zawaliła poprawki z matematyki" - stwierdziła żartobliwie artystka.

Złożyła również życzenia urodzinowe fance, która otrzymała tort ze zdjęciem noblistki.

This could've been me if only I hadn't failed remedial math happy birthday Siobhan!! https://t.co/Ffz69lTRkc — Mariah Carey (@MariahCarey) 15 czerwca 2019

"Ten tort zasłużył na dwa Noble"

Wpis piosenkarki spotkał się z licznymi odpowiedziami fanów.

"Jesteś lepsza w słowach, zdecydowanie", "Obie jesteście legendami", "Tak czy inaczej, ciasto wygląda niesamowicie" - to tylko wybrane z nich.

Wielu internautów żartowało z pomyłki.

"Jaki jest twój ulubiony smak ciasta? POLON!", "Po zjedzeniu ciasta uzyskasz supermoce", "To ciasto może promieniować", "Ten tort zasłużył na dwie nagrody Nobla" - czytamy w nich.

