Dla niektórych to raj. "Najpiękniejsza księgarnia na świecie"

Video: Reuters

Raj dla moli książkowych. Najpiękniejsza księgarnia na świecie

09.01 | Do stolicy Argentyny Buenos Aires turystów przyciąga kolejna atrakcja to teatr Grand Splendid, który otwarto w maju 1919 roku. Po latach świetności, gdy był domem dla tanga i przedstawień teatralnych, zmieniono go w kino. Niestety w latach 90-tych popadł w ruinę. Przed zapomnieniem uratowała go sieć księgarni El Ateneo. Zmieniając go w swoją flagową siedzibę. Zainwestowano w jego renowacje, na suficie można podziwiać pięknie odnowione freski. Księgarnia dalej przypomina teatr. Pozostawiono scenę z zasłonami, za którymi możemy napić się filiżanki kawy. Teraz w tym 100 letnim teatrze zamiast aktorów możemy znaleźć książki ustawione na powierzchni 2000 m2. Księgarnia El Ateneo Grand Splendid stała się obowiązkowym punktem wycieczek po Buenos Aires. W 2019 magazyn National Geographic nazwał ją „najpiękniejszą księgarnią na świecie”. Co roku odwiedza ją ponad milion turystów.

