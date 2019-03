Z własną reklamówką i kubkiem w #ekowyzwanie. "Jaka jest twoja wymówka?"

Foto: Facebook, Instagram, Twitter Video: Adrianna Otręba / Fakty po południu

Foodsharing w Polsce obchodzi pierwsze urodziny

"Foodsharing", czyli po polsku "jadłodzielnie". To odpowiedź na co raz powszechniejszy problem marnowania jedzenia. Zostawiamy na półce coś, czego mamy za dużo, a bierzemy to, co z całą pewnością wykorzystamy. Pierwsze takie miejsce pojawiło się w Polsce rok temu. Teraz jest ich piętnaście.

