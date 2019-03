Dziesięć czy dziesięcioro drzwi? Zagwozdka językowa z "Milionerów"





Video: TOTERAZ.pl

Pani Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska odpowiadała w "Milionerach" na pytanie za 20 tysięcy złotych. Miała do dyspozycji wszystkie koła ratunkowe.

Gra uczestniczki zaczęła się bezproblemowo. Szybko i bezbłędnie odpowiedziała na pięć pierwszych pytań Huberta Urbańskiego. Była pytana o to, "co jest niezbędne do przeprowadzenia kuligu" i poprawnie wskazała sanie oraz o komiksowego bohatera, którego "pokrywa futro".

Pytanie z "Milionerów" za 20 tysięcy złotych Pan Kamil... czytaj dalej »

Problemy pojawiły się przy szóstym pytaniu, za 20 tysięcy złotych. Chodziło o wskazanie niepoprawnej konstrukcji gramatycznej. Uczestniczka zdecydowała się wykorzystać koło ratunkowe pół na pół.

Gdzie jest błąd?

A: dziesięcioro drzwi

B: dziesięć drzwi

C: dziesięcioro przykazań

D: dziesięć przykazań

Po odrzuceniu dwóch nieprawidłowych odpowiedzi i dłuższej chwili zastanowienia pani Katarzyna zdecydowała się postawić na odpowiedź "B". Była to poprawna odpowiedź. Rzeczowniki plurale tantum (rzeczowniki, które nie mają liczby pojedynczej) są zwykle niemęskoosobowe. Jeśli chcemy podać taki rzeczownik w połączeniu z liczebnikiem, posłużymy się liczebnikami zbiorowymi, np. dziesięcioro drzwi, troje skrzypiec albo do liczebnika głównego dodajmy słowo "para", np. trzy pary okularów.

Po tym pytaniu czas programu dobiegł końca. Pani Katarzyna usłyszy kolejne pytanie w czwartkowym odcinku.