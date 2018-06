Dua Lipa z ojcem organizują festiwal. Chcą "nanieść Kosowo na mapę kultury"





Piosenkarka Dua Lipa pomoże ojcu zrealizować jego wielkie marzenie "naniesienia Kosowa na mapę kultury". Wspólnie zorganizują festiwal muzyczny Sunny Hill Festival, który w sierpniu odbędzie się w Prisztinie.

Ojciec piosenkarki Duy Lipy od zawsze marzył, aby zorganizować festiwal muzyczny, który "naniesie Kosowo na mapę kultury". Teraz to marzenie się spełni. Z pomocą znanej córki organizuje Sunny Hill Festival. Informację na Twitterze podała Dua Lipa.

Sunny Hill Festival

"Jestem bardzo dumna z mojego taty @dukagjinlipa, który miał pomysł i marzenie i robi dokładnie to, co powiedział, że może zrobić. Chciałabym myśleć, że odziedziczyłam trochę wytrwałości i głodu moich obojga rodziców, którzy pokazali mi, że ciężka praca zawsze pozwala błyszczeć" - napisała piosenkarka.

"Mieliśmy pomysł na stworzenie międzynarodowego festiwalu w Prisztinie w Kosowie, z udziałem wielu światowych i lokalnych artystów, aby pomóc nanieść Kosowo na mapę kultury. Mieliśmy dużo szczęścia, że wszyscy nasi przyjaciele postanowili do nas dołączyć, aby stworzyć najbardziej różnorodne widowisko w regionie"- dodała.

Sunny Hill Festival odbędzie się tego lata w Germia Park w Prisztinie. 25 proc. środków ze sprzedaży biletów zostanie przekazane na Sunny Hill Foundation, która wspiera młodzież z Kosowa w tworzeniu sztuki. "Jestem bardzo podekscytowana. Przyjadę kilka dni przed festiwalem, aby pracować charytatywnie i odwiedzić moją rodzinną ziemię" - napisała w komunikacie.

I’ll post my full caption about Sunny Hill festival here bc twitter count isnt enough! Tickets on https://t.co/r4GPkhHW8rpic.twitter.com/7MgEPYTYww — DUA LIPA (@DUALIPA) 16 czerwca 2018

Fundacja Sunny Hill

Festiwal to nie pierwsza inicjatywa Duy Lipy w Kosowie. W lipcu 2016 roku ogłosiła, że stworzyła organizację charytatywną. "Sunny Hill Foundation to fundacja, którą założyłam, aby pomóc kosowskiemu społeczeństwu w różnych aspektach, głównie w sztuce i kulturze" - ogłosiła wtedy na Facebooku.

Brytyjka o kosowskich korzeniach

Dua Lipa urodziła się w 1995 roku w Londynie. To Brytyjka kosowsko-albańskiego pochodzenia. W 2015 podpisała kontrakt z Warner Music Group, a dwa lata później wydała swój debiutancki album. Jej piosenki "New Rules", "Be The One" i "IDGAF" zdobyły szczyty list przebojów.

W tym roku została zaproszona przez Calvina Harrisa do współpracy przy utworze "One Kiss", który odniósł wielki sukces. Piosenkarka wystąpiła podczas ceremonii otwarcia finału Ligi Mistrzów w Kijowie.

Po sukcesie Duy Lipy inna wokalistka o kosowskich korzeniach zaczyna międzynarodową karierę. Era Istrefi razem z Willem Smithem i Nickim Jamem wykonuje utwór "Live It Up", który jest oficjalną piosenką mundialu w Rosji.



