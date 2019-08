Brexitowy mural Banksy'ego zniknął z Dover





Brexitowy mural Banksy'ego zniknął ze ściany kamienicy w Dover w Wielkiej Brytanii. O stracie poinformowali użytkownicy mediów społecznościowych. Nie ma pewności, co stało się z malunkiem artysty.

Mural Banksy'ego przedstawiający flagę Unii Europejskiej, z której robotnik stojący na drabinie zdrapuje jedną z gwiazd, powstał w 2017 roku. Brytyjskie media pierwsze zaczęły nazywać go muralem brexitowym.

Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowym przez Davida Josepha Wrighta, ściana na której wcześniej znajdował się mural, ma kolor biały. Wright w rozmowie z CNN przekazał, że malunek zniknął w niedzielę, 25 sierpnia. Dzień wcześniej przy budynku miały pojawić się rusztowania. Nie wiadomo, czy mural został przeniesiony w bezpieczne miejsce, czy zwyczajnie zniszczony.

W 2017 roku rodzina Goddenów, do której należy budynek, deklarowała chęć sprzedaży lub przeniesienia muralu Banksy'ego.

This is what it use to be pic.twitter.com/umdUV7qAtj — David Joseph Wright (The Real Slim Davey) (@DavidJWright_) 25 sierpnia 2019

"Absolutna tragedia"

Mural zdążył się wpisać w krajobraz angielskiego miasta, stał się też atrakcją turystyczną Dover. Stratę komentują internauci, wśród których panuje przekonanie, że dzieło zostało zamalowane.

"Kulturowy wandalizm w najgorszym wydaniu" - napisał jeden z internautów. "Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego zniszczono to dzieło. To absolutna tragedia" - komentuje użytkowniczka Facebooka.



On behalf of the people of #Dover, I would like to deplore the obliteration of our #Banksy. Cultural vandalism of the highest order. pic.twitter.com/WaUeHChCzT — The Mash Tun, Dover, aka Peter Garstin. (@MashTunDover) 25 sierpnia 2019



Wyświetl ten post na Instagramie. Not a political post, just glad I captured this original @banksy artwork before it was painted over- think it unfair that someone decides to ruin another’s piece or art . . . . . #lensball #lensballphotography #lensballphoto #lensball_gram #lensballshoots #lensball_world #crystalballphotography #crystalballphoto #banksy #art #brexit . . . . . @visitdover @visitengland @igerskent @igersuk @lensballchronicles @lensballphotography @lensballvalencia @lensball_view @lensball_gram @gloriousbritain @gloriouseurope @genuinebritain @beautifulbritannia @ Post udostępniony przez Naturalspherephotography (@naturalspherephotography) Sie 25, 2019 o 11:44 PDT

