Tusk śpiewa i składa życzenia





Foto: Twitter @donaldtusk | Video: Twitter @donaldtusk Donald Tusk składa życzenia świąteczne

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaśpiewał w opublikowanym na Twitterze nagraniu kolędę "Wśród nocnej ciszy". Rodakom i wszystkim Europejczykom życzył "nadziei na lepsze jutro, na tylko dobre zmiany" i apelował, żeby "wśród tej nocnej ciszy usłyszeć siebie nawzajem, swoje głosy miłości i nadziei".

Zamieszczone na Twitterze Tuska nagranie rozpoczyna się archiwalnym występem byłego premiera, który w programie "Szansa na sukces" przed ponad dwudziestoma laty zaśpiewał kolędę "Wśród nocnej ciszy".

"Niech ta Biało-Czerwona łączy nas również w przyszłym roku" Niech atmosfera... czytaj dalej » Następne ujęcie, w którym Donald Tusk śpiewa tę samą kolędę, jest już współczesne. - Ok, już nie będę więcej śpiewał, obiecuję - mówi Tusk.

"Abyśmy wśród tej nocnej ciszy usłyszeli siebie nawzajem"

- Chciałbym wam złożyć życzenia: moim rodakom i wszystkim Europejczykom. Abyśmy wśród tej nocnej ciszy usłyszeli siebie nawzajem. Swoje głosy miłości i nadziei. Nadziei na lepsze jutro, na tylko dobre zmiany. I że my sami będziemy lepsi, dla siebie i dla innych. Tego wam, i sobie życzę z całego serca - mówi szef Rady Europejskiej.



Do życzeń w języku polskim dołączono napisy w języku angielskim. We wpisie na Twitterze Tusk również po angielsku życzy wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.



Merry Christmas & Happy New Year! https://t.co/l1gqoBh066 — Donald Tusk (@eucopresident) 20 grudnia 2018