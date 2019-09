Historyczny dom spławili barką

Rezydencja Galloway została zbudowana w 1764 roku w hrabstwie Talbot w Maryland w Stanach Zjednoczonych. Nowy właściciel kupił ją za 500 tysięcy dolarów, czyli ponad dwa miliony złotych, dla swoich rodziców i postanowił przenieść budynek do Queenstown w Maryland. Dom został przewieziony na specjalnej platformie do portu Easton gdzie załadowano go na barkę. Stamtąd przepłynął rzeką 50 mil.