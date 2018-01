Cztery lwy urodzone w gdańskim zoo wygrały w głosowaniu na najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl, zdobywając aż 48 procent waszych głosów. Na drugim miejscu znalazł się uwięziony w sklepie złodziej, któremu przypadło 28 procent głosów. Trzecie miejsce zajął film o bliźniętach. Zagłosowało na niego 8 procent internautów biorących udział w naszym plebiscycie.

1. Cztery lwy przyszły na świat w gdańskim zoo

Są urocze, skłonne do zabawy i przyciągają uwagę odwiedzających. W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym przyszły na świat cztery lwiątka - trzy samce i jedna samica.

Cztery lwy przyszły na świat w gdańskim zoo

2. Strzelał do zamka, próbował wybić szybę, błagał. Ekspedientka zamknęła złodzieja w sklepie

Policja w Houston pokazała, jak pracownica sklepu zachowała zimną krew i udaremniła napad z bronią w ręku. Kobieta wybiegła ze sklepu, wypychając z niego jeszcze inną pracownicę i klientkę, i zamknęła uzbrojonego napastnika na klucz od zewnątrz. 22-latek próbował rozbić szybę w drzwiach, strzelał do zamka, a nawet błagał, by go wypuścić. Został aresztowany, a pod koniec grudnia skazano go na pięć lat więzienia. Film z monitoringu ze sklepu policja w Houston pokazała w środę.

Strzelał do zamka, próbował wybić szybę, błagał. Ekspedientka zamknęła złodzieja w sklepie

3. Bliźnięta urodzone w różnych latach

W noc sylwestrową w jednym ze szpitali w Kern County w amerykańskim stanie Kalifornia doszło do niecodziennego porodu bliźniąt. Jedno z dzieci urodziło się przed północą, drugie - już po.

Bliźnięta urodzone w różnych latach