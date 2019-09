Puma na dachu wskoczyła na pierwsze miejsce. Najlepsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: [2019 Cable News Network All Rights Reserved]

"Przez dwa dni czołgałem się więc ciągnąc za sobą złamaną nogę"

19.09 | Australijczyk spadł sześć metrów z wodospadu. Ze złamana nogą i nadgarstkiem czołgał się przez dwa dni by dotrzeć do częściej uczęszczanego szlaku górskiego. Przez problemy techniczne nie był w stanie wezwać pomocy. Przeżył bo wypatrzyli go z powietrza ratownicy.

