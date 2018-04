Złamane serce królowej Elżbiety II. Straciła ostatniego z psów rasy corgi





Królowa Elżbieta II straciła długoletniego psiego towarzysza. Willow, suczka rasy Welsh corgi cardigan została uśpiona po zmaganiach z rakiem. Śmierć ukochanego zwierzęcia jest jednoznaczna z końcem długoletniej dworskiej tradycji. To pierwszy raz od czasu II wojny światowej, kiedy w pałacu królowej zabraknie psa tej rasy.

Z rodziną Windsorów corgi kojarzone są od 1933 roku. Trudno odnaleźć portret rodziny królewskiej bez tych wesołych czworonogów o krótkich łapach.

91-letnia królowa jest znana ze swojej miłości do właśnie tej rasy. Przez całe swoje życie miała ich ponad 30, hodując je przez niemal osiem dekad.

Źródło Pałacu Buckingham zdradziło "Daily Mail", że królowa głęboko przeżywała stratę każdego psa, jednak ta ostatnia dotknęła ją najmocniej, ponieważ niemal 15-letnia Willow była ostatnim łącznikiem z dzieciństwem królowej. Określono to także końcem pewnej ery.

Zagrał w klipie z 007. Pies Elżbiety II zdechł Zdechł Monty -... czytaj dalej » Monty Roberts, doradca królowej i częsty gość Pałacu Buckingham, powiedział magazynowi "Vanity Fair", że królowa po 2015 roku nie chciała żadnych nowych psów, co argumentowała faktem, że nie chce zostawić żadnego psa w wypadku swojej śmierci i czuje się za stara na opiekę nad nimi. Wtedy jej hodowla zmniejszyła się do dwóch psów.

Królewskie psy celebryci

Zamiłowanie do tej rasy zapoczątkował ojciec Elżbiety II, późniejszy król Jerzy VI. Pierwszy pies Elżbiety nazywał się Dookie. Sympatia przyszłej monarchini do corgi wynikała z faktu, że już jako mała dziewczynka była w stanie podnieść niewielkiego czworonoga.

Ostatnie trzy psy królowej zagrały ważną rolę w wideoklipie z udziałem monarchini i Daniela Craiga, pokazanym z okazji otwarcia igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Pozostałe dwa to Monty i Holly. Pierwszy z nich zdechł w 2012, a drugi w 2016 roku.

Śmierć ostatniego corgi królowej poruszyła nie tylko brytyjskie media. Internauci dzielą się słowami wsparcia, dołączając zdjęcia Willow i pozostałych królewskich psów.

The last of the Queen’s corgis, Willow, has died aged 14. “Willow was the last link to her parents and a pastime that goes back to her own childhood. It really does feel like the end of an era” said a Palace representative. Sob. pic.twitter.com/AqUxJ5dSq9 — Sunday Times Style (@TheSTStyle) 18 kwietnia 2018

Sad to hear that it is the end of an era for The Queen and her long line of beloved Corgis, after Willow was put to sleep. I’ve always adored this photo of Princess Elizabeth with Dookie, their first corgi. pic.twitter.com/Ir6pRZp8y0 — Katie (@katiesroyallove) 18 kwietnia 2018