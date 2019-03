Co nie jest sokiem trawiennym? Pytanie za tysiąc złotych





Usłyszał je w ostatnim odcinku "Milionerów" Piotr Lupa, prawnik z wykształcenia, który prowadzi własną kawiarnię w Krakowie. Pytanie sprawiło graczowi wiele trudności.

Aby wygrać milion, trzeba odpowiedzieć poprawnie na dwanaście pytań. Nie zawsze ta droga jest prosta, o czym przekonał się pan Piotr, właściciel kawiarni z Krakowa. Jego pytanie za tysiąc złotych dotyczyło soków trawiennych. Który ssak się nie spoci? Pytanie za milion złotych Usłyszał je w... czytaj dalej »

Co nie jest sokiem trawiennym?

A: ślina

B: żółć

C: limfa

D: sok jelitowy

Gracz wahał się między dwiema odpowiedziami - śliną i limfą. Choć mógł skorzystać ze wszystkich kół ratunkowych, nie chciał po nie sięgać już na drugim pytaniu. Ostatecznie postawił na odpowiedź A.

Niestety, nie była to poprawna odpowiedź. Spośród czterech możliwości sokiem trawiennym nie jest limfa. Uczestnik opuścił grę bez wygranej.

Soki trawienne to wydzieliny gruczołów trawiennych. Zaliczamy do nich ślinę, żółć, sok żołądkowy, sok jelitowy oraz sok trzustkowy. Natomiast limfa to płyn, który wypełnia naczynia limfatyczne. Jej głównym zadaniem jest transport białek i limfocytów z tkanek do układu krążenia.