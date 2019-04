Uczestnik "Big Brothera" wyrzucony z programu

W niedzielę z programu "Big Brother" decyzją widzów odpadła kolejna osoba. W poniedziałek Wielki Brat wyrzucił z domu innego uczestnika za złamanie regulaminu.

W zeszłym tygodniu aż trzy osoby zostały nominowane do opuszczenia domu. Zgodnie z przebiegiem programu dwie z nich - Tomasz Urban i Łukasz Darłak - zostały wytypowane przez innych mieszkańców.

Dodatkową nominację otrzymała Justyna Żak za złamanie regulaminu. To dlatego, że podczas jednej z rozmów z Marleną zakrywała bezprzewodowy mikrofon. Nie chciała, by widzowie i producenci programu wiedzieli, o czym dyskutują jego uczestnicy.

Program opuścił Tomek

Głosami widzów z programem pożegnał się Tomasz Urban, 34-letni model z Gliwic.

- Bardzo się cieszę, że mogę wrócić do swojego życia, do domu, za czym bardzo tęskniłem. Gdybym miał jednak możliwość powrotu (do domu Wielkiego Brata - red.), też bym się z tego cieszył - mówił w niedzielę po opuszczeniu programu Tomek.

Kolejne nominacje i złamanie regulaminu

Następnie, mieszkańcy przystąpili do nominowania kolejnych osób. Najwięcej głosów otrzymali Karolina Wnęk (6 nominacji) i Maciej Borowicz (5 nominacji).

W poniedziałkowy poranek Wielki Brat postanowił jednak wyrzucić Macieja Borowicza z domu za wielokrotne złamanie regulaminu. Po niedzielnym programie na żywo uczestnik rozmawiał z mieszkańcami o tym, co działo się w pokoju zwierzeń i wygłaszał wulgarne komentarze pod adresem pozostałych domowników.

Karolina Wnęk nadal zostaje nominowana do opuszczenia domu Wielkiego Brata.

Teraz, wobec wyrzucenia z programu Macieja Borowicza, dołączyły do niej dwie osoby, które w niedzielę dostały po cztery nominacje: Justyna Żak i Łukasz Darłak.