Wzruszające spotkanie po latach. "Dla takich chwil chce się żyć"





»

Do niecodziennego zdarzenia doszło podczas wizyty byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza na Uniwersytecie Szczecińskim. Do posła Platformy Obywatelskiej podeszła jedna ze studentek, która okazała się być przed laty jego pacjentką.

Poseł PO jest z wykształcenia lekarzem pediatrą. Arłukowicz, zanim zajął się polityką, prowadził prywatną praktykę lekarską. Był także zatrudniony w Klinice Hematoonkologii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Zajmował się tam leczeniem dzieci chorych na raka.

"Miała to zdjęcie w telefonie"

„Nikola. Podeszła dzisiaj do mnie na spotkaniu ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego. Wtedy miała roczek i była bardzo ciężko chora. Teraz jest piękną, uśmiechniętą, szczęśliwą dziewczyną. Miała to zdjęcie w telefonie” – czytamy we wpisie Arłukowicza na Twitterze.

„Dla takich chwil chce się żyć” – podsumowuje polityk.

Nikola. Podeszła dzisiaj do mnie na spotkaniu ze studentami #UniwersytetSzczecinski

Wtedy miała roczek i była bardzo ciężko chora. Teraz jest piękną, uśmiechniętą i szczęśliwą dziewczyną. Miała to zdjęcie w telefonie!

Dla takich chwil chce się żyć! pic.twitter.com/DU47KfhuW8 — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) 19 marca 2019

Błyskawiczne reakcje internautów

Beata Szydło czy Róża Thun? "Jedynki" i "dwójki" na listach PiS i opozycji Znana jest już... czytaj dalej » Na wzruszający wpis Arlukowicza natychmiast zareagowali użytkownicy mediów społecznościowych.

"Popatrzcie, jakie cuda. Arłukowicz leczył ciężko chorą, malutką Nikolę, a teraz się spotkali. Dorosła, uśmiechnięta dziewczyna. Spotkanie po latach. Piękna sprawa" – czytamy w jednym z wpisów na Twitterze.

"Takie historie dają siłę i MOC" – to już kolejna notka.

"Tylko bić brawo panie BARTOSZU" – czytamy wreszcie.

"Brawo dla posła i lekarza"

To już nie pierwszy raz, kiedy lekarska przeszłość posła Arłukowicza może być doceniona.

Gdy w 2015 roku senator PO Sławomir Preiss zasłabł na pokładzie samolotu podczas lotu z Warszawy do Szczecina jedną z osób, które udzielały mu pomocy był właśnie Arłukowicz.

Do podobnego zdarzenia doszło również w na poczatku 2019 roku. Podczas lotu do Szczecina zasłabł jeden z pasażerów. Pierwszej pomocy udzielił mu poseł Arłukowicz.

Postawa byłego ministra zdrowia została wówczas udokumentowana na Twitterze.

„Brawo dla posła i lekarza Bartosza Arłukowicza za ogromne zaangażowanie i profesjonalną pomoc będącemu w złej kondycji pasażerowi lotu do Szczecina – czytamy we wpisie.

dla posła i lekarza @arlukowicz za ogromne zaangażowanie i profesjonalną pomoc będącemu w bardzo złej kondycji pasażerowi lotu do Szczecina. pic.twitter.com/CTSRGTwPrF — Filip Kochan (@FilipKochan) 9 stycznia 2019