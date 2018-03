Film ukazujący spektakularną awarię wyciągu narciarskiego w Gruzji wygrał w plebiscycie na najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl, zdobywając 33 procent waszych głosów. Na drugim miejscu znalazł się "superpotworny" wilk z 16 procentami głosów. Niemal taki sam wynik osiągnął deszcz sztabek złota i platyny z samolotu, zajął jednak trzecie miejsce. Zebrał 15 procent głosów.

1. Awaria wyciągu narciarskiego w Gruzji, są ranni

Ludzie ratowali się, skacząc z wyciągu. Ci, którzy nie zeskoczyli, byli wyrzucani na stacji początkowej jak z katapulty - tak w TVN24 relacjonowali to świadkowie zdarzenia. W gruzińskim kurorcie narciarskim Gudauri w piątek 16 marca marca doszło do awarii wyciągu narciarskiego, w której co najmniej kilka osób zostało rannych.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Awaria wyciągu narciarskiego w Gruzji, są ranni

2. "Superpotworny wilk" w służbie rolnikom

Japońscy rolnicy mają nowy sposób na to, by chronić swoje zwierzęta przed drapieżnikami. Na tamtejszym rynku coraz popularniejszy staje się mechaniczny wilk. Maszyna o wyglądzie groźnego drapieżnika dla ludzi może wydawać się zabawna, ale dla zwierząt może być odstraszająca. Wilk-robot ma odstraszać dzikie zwierzęta. Odpowiedni mechanizm i głośnik umieszczony jest na końcu jego grzbietu. Producent swój wynalazek nazwał "superpotwornym wilkiem", bo został on stworzony właśnie, by chronić między innymi drób przed polującymi drapieżnikami. Możliwa jest zmiana koloru sierści czy barwy odgłosów - tak, by dzikie zwierzęta nie mogły do nich przywyknąć.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] "Superpotworny wilk" w służbie rolnikom

3. Z samolotu wysypał się deszcz sztabek złota i platyny

Mieszkańcy wsi w pobliżu lotniska w Jakucku doznali dosłownie deszczu złota. Startujący samolot miał awarię i przez dziurę w kadłubie wysypały się ponad trzy tony drogocennych sztabek. Według lokalnych mediów zapanowała "gorączka złota" i ludzie szukali bogactwa po zaśnieżonych polach.

Oglądaj Wideo: AP Z samolotu wysypał się deszcz sztabek złota i platyny