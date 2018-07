Żywe dzieła sztuki na Festiwalu Malowania Ciała

W tym roku w 21. edycji Festiwalu Malowania Ciała wzięło udział co najmniej 300 zespołów artystycznych z ponad 50 krajów. Wszystko po to, by stworzyć niezapomniane kreacje, które zaskoczą odwiedzających, a czasem też ich rozśmieszą. Impreza odbyła się w Klagenfurcie w Austrii.