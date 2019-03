17-latek rozbił jajko na głowie australijskiego senatora

Niespodziewana sytuacja i równie niespodziewana reakcja. Australijski senator Fraser Anning został zaatakowany jajkiem, kiedy udzielał wypowiedzi przed kamerami. Mówił akurat o dwóch atakach terrorystycznych, do jakich doszło w Nowej Zelandii. Wtedy 17-latek podszedł do niego i rozgniótł mu na głowie jajko. Polityk odpowiedział błyskawicznym ciosem.

- Brutalny akt samoobrony obywatelskiej, chociaż nie może być usprawiedliwiony, to jednak zwraca uwagę na rosnący strach w naszych społeczeństwach, związany z rosnącą obecnością muzułmanów - mówił w niedzielę Fraser Anning, komentując ataki na meczety, do jakich doszło w piątek w miejscowości Christchurch.

Jajko na głowie senatora



Polityk zorganizował briefing prasowy w Melbourne. Kiedy wypowiadał się przed kamerą, podszedł do niego 17-letni chłopak i rozgniótł mu na głowie jajko. Reakcja senatora była gwałtowna - uderzył chłopaka w twarz. Na 17-latka rzucili się też inni mężczyźni.

Senator tłumaczył potem, że chłopak dostał to, na co zasłużył.

- Chłopak został spoliczkowany. Już dawno powinna zrobić to jego matka, bo jest niegrzeczny. Kiedy ktoś zachodzi cię od tyłu i uderza w głowę, pierwsza reakcja to obrona - tłumaczył się Anning. - Właśnie to od lat robili Australijczycy. Także w czasie wojny, w okopach. I dobrze, bo inaczej prawdopodobnie mówilibyśmy po niemiecku - komentował.