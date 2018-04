"Naprawdę, sir. To zrobiło mi dzień". Anthony Hopkins zaskoczył internautów





»

Anthony Hopkins, legendarny Hannibal Lecter z "Milczenia owiec”, podzielił się z internautami nietypowym nagraniem, które szybko zdobyło ogromną popularność w sieci.

Wideo pojawiło się w mediach społecznościowych Anthony'ego Hopkinsa w niedzielę, a dwa dni później tylko na Twitterze udostępniono je 68 tysięcy razy, na Facebooku zareagowano 53 tysiące razy, na Instagramie wyświetlono 388 tysięcy razy.

Wielokrotnie nagradzany aktor, którego rola Hannibala Lectera w "Milczeniu owiec" uznawana jest za kultową, pokazał się z innej niż dotychczas strony.

"Tak to się kończy"

Na Twitterze, Facebooku i Instagramie opublikował film, na którym stroi śmieszne miny. Jednocześnie potrząsa intensywnie telefonem, którym nagrywa.

Towarzyszy temu żywiołowy podkład muzyczny i komentarz: "Tak to się kończy, gdy pochłania cię praca i nie ma miejsca na przyjemności".



This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 22 kwietnia 2018

"Naprawdę, sir. To zrobiło mi dzień"

Wszystko to składa się na zabawne wideo, na które bardzo szybko zareagowali internauci.

"Tja, to jest mniej więcej tak samo, jak czuję się każdego dnia" - napisał jeden z nich.

Yep, that's pretty much how I feel every day — joel milhazes (@sefhyro) 23 kwietnia 2018

"Naprawdę, sir. To zrobiło mi dzień".

Seriously Sir, it made my day — • c r i s • (@cris_mx31) 22 kwietnia 2018

"Tak to jest, kiedy dasz starszym ludziom dostęp do nowych technologii. Ale kto powie Hannibalowi Lecterowi, żeby przestał? Uwielbiam cię, Anthony Hopkinsie!".







Sir Anthony Hopkins

Anthony Hopkins urodził się 80 lat temu w Port Talbot w Wielkiej Brytanii. Przez 40 lat swojej kariery zagrał w ponad 100 filmach i zdobył wiele nagród, w tym Oscara za rolę Hannibala Lectera w "Milczeniu owiec".

Hopkins jest też kompozytorem i malarzem. Jego obrazy wystawiane są w galeriach w USA i Wielkiej Brytanii. Od 2000 roku posiada amerykańskie obywatelstwo. Angażuje się w wiele akcji ekologicznych. Był między innymi szefem brytyjskiej organizacji National Trust zajmującej się ochroną zabytków i przyrody w Anglii, Walii i Irlandii Północnej.

W 1992 roku królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki "sir".