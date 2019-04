"Narozrabiałyśmy". Anna Lewandowska odwiedziła młode matki w zakładzie karnym

Lewandowscy zachęcają do wsparcia "Akademii Przyszłości"

Video: Fakty TVN

Ta akcja to młodsza siostra "Szlachetnej Paczki" i warto o niej mówić, bo "Akademia Przyszłości" to wielka pomoc i dużo dobrych emocji. Uczniowie podstawówek dostają opiekunów, którzy pomagają im w nauce, życiu i przygotowaniu do dorosłości. W akcję włączyli się między innymi Anna i Robert Lewandowscy.

