39 procent głosów zebrało wideo przedstawiające upojny wieczór wyborczy w Czechach i wygrało plebiscyt na najciekawszy materiał tygodnia. Na drugim miejscu znalazła się chińska panda bawiąca się na śniegu, na którą oddano 23 procent głosów. Trzecie miejsce zajął film przedstawiający celny rzut do kosza w ostatniej sekundzie meczu. Dostał 17 procent głosów.

1. Upojny wieczór wyborczy w Czechach

Po wyborczym zwycięstwie prezydenta Miloša Zemana świętowano hucznie i do późna. Zeman wygrał między innymi dzięki głosom komunistów. Bohaterem nocy stał się zamroczony alkoholem polityk Komunistycznej Partii Czech i Moraw. Dostało się próbującym go sfilmować dziennikarzom, przed którymi bronił go między innymi były bokser Karel Slezák.

2. Pandy zabawy w śniegu

Pandom śnieg nie straszny. W zoo na północy Chin niedźwiedzie bawią się na wybiegu bez względu na pogodę i pokazują nam jak można cieszyć się z tej poru roku. Śnieg szczególnie upodobała sobie panda Qin Qin, która według pracowników parku lubi takie zabawy nawet po zmroku.

3. Celny rzut przez całe boisko. Zwycięstwo w ostatniej sekundzie

W trakcie szkolnych rozgrywek drużyna Blake’a Petersa z Illinois w USA przegrywała dwoma punktami. Po niecelnym rzucie wolnym przeciwnika w ostatniej sekundzie meczu licealista trafił do kosza z ponad dwudziestu metrów i tym samym zapewnił zwycięstwo swojej drużynie.

