Myślała, że do domu włamał się złodziej. W kuchni znalazła aligatora





»

Mary Wischhusen z Clearwater w amerykańskim stanie Floryda obudził w nocy trzask tłuczonego szkła. Kobieta była przekonana, że do jej domu wdarł się złodziej. Kiedy weszła do kuchni, skąd dochodziły niepokojące odgłosy, na drodze Wischhusen stanął 3-metrowy aligator.

W nocy z czwartku na piątek o godzinie 3:30 Mary Wischhusen zbudził hałas dochodzący z kuchni. 77-latka poszła sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, że do jej domu wszedł ponad 3-metrowy aligator.

- Najpierw zobaczyłam jego piękny łeb i wielkie oczy. Spoglądał na mnie, jakby był u siebie - relacjonuje Wischhusen.

Przerażona kobieta uciekła do sypialni, skąd zadzwoniła pod numer alarmowy 911.

Nie był to pierwszy telefon w tej sprawie. Wcześniej z policją skontaktowała się Patricia Pecora, sąsiadka Wischhusen, która zobaczyła gada na ulicy.

Aligator, na jej oczach, próbował wejść do kanału ściekowego.

To nie krew, to wino

Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że gad dostał do się do domu Wischhusen przez niskie okna w kuchni.

Około 5 nad ranem nieproszony gość został obezwładniony i wyniesiony z domu. Nagranie z akcji zostało opublikowane na koncie miejscowej policji na Twitterze.

W notce pod filmikiem policjanci zaznaczają, że czerwony płyn na podłodze nie jest krwią, lecz winem. Okazało się, że gad stłukł kilka butelek tego alkoholu, kiedy bawił w domu Wischhusen.

We know you've been chomping at the bit for more visuals from today's alligator trespassing in Clearwater The male alligator was 10 to 11 feet in length. During the apprehension, the alligator knocked over several bottles of wine. The red liquid in the video is wine, not blood. pic.twitter.com/x6ktib6ajl — Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) 31 maja 2019 - Cieszę się, że nie przyszedł do mojej sypialni. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy mi pomogli - mówi właścicielka domu odwiedzonego przez gada.

Zwierzę trafi teraz na prywatną farmę aligatorów w Fort Meade na Florydzie.

