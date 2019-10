17-letni myśliwy zginął na polowaniu. Kolega wziął go za jelenia





17-letni myśliwy Bobby Lane został zastrzelony w trakcie polowania. Tragedia rozegrała się w pobliżu miasta Brunswick, w stanie Georgia. Jeden z myśliwych wziął kolegę za jelenia - poinformowała miejscowa policja. Nastolatek został przewieziony do szpitala, nie udało się go uratować.

Z zimną krwią zastrzelili niedźwiedzicę i jej młode. Zostali nagrani Amerykańska... czytaj dalej » 17-letni Bobby Lane zmarł w wyniku postrzału w sobotę 28 września. O sprawie poinformowała miejscowa policja. Nastolatek wybrał się na polowanie wraz z trzema kolegami na zalesione tereny w pobliżu miasta Brunswick, w stanie Georgia. Jeden z myśliwych - Hector Romero wziął nastolatka za jelenia i oddał w jego kierunku strzał. Jak podają amerykańskie media - Lane znajdował się w tym czasie w "obszarze gęstej roślinności".

- Gdy koledzy zorientowali się, że popełnili tragiczną pomyłkę, natychmiast zawieźli rannego Lane'a do pobliskiego sklepu - relacjonuje w rozmowie z New York Post rzecznik prasowy miejscowej policji Brandon Kondo. Stamtąd 17-latek został przetransportowany karetką pogotowia do szpitala. Zmarł wskutek odniesionych ran.

Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo, póki co nikt nie usłyszał zarzutów. Polowania na jelenie są w stanie Georgia legalne, jednak sezon myśliwski rozpoczyna się tam dopiero 19 października.

"Zapalony myśliwy i rybak"

O śmierci nastolatka napisała w mediach społecznościowych również jego matka Kristin Nicole Grimes. "Mój syn jest teraz moim aniołem. Spoczywaj w pokoju i pilnuj z nieba młodszego brata. Niedługo znów się spotkamy. Zawsze będę cię kochać" - czytamy na Facebooku.

Rodzina zmarłego prowadzi internetową zbiórkę, by pokryć koszty "kompletnie nieoczekiwanego pogrzebu".

"Lane był zapalonym myśliwym i rybakiem, kochał przyrodę" - możemy przeczytać w opisie zbiórki.





