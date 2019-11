10. urodziny burgera z frytkami. "Tylko papierek się postarzał"

Foto: Facebook/@SnotraHouse Video: Fakty TVN

Amerykańscy żołnierze w Polsce mają odstawić burgery i...

Misja amerykańskiego wojska w Polsce ma stać się bardziej... ziemniaczana. Amerykańskie dowództwo zachęca żołnierzy, by integrując się z Polakami, odstawili burgery i jedli to, co my - choć wielu z nas już od dawna je to, co oni. To miły gest i trochę żart, ale dla niektórych żołnierzy to może być wyzwanie - kto wie, czy nie najtrudniejsze, jakie im przyjdzie podjąć w trakcie tej misji.

