Samochód wpadł do stawu. Pięć osób nie żyje

Pijany 20-latek jazdę skończył w stawie

08.08| On prowadził, 22-latek siedział obok. Obaj byli nietrzeźwi. W pewnym momencie dwudziestolatek stracił panowanie nad kierownicą i zjechał z drogi prosto do stawu. - Starszy został zabrany przez pogotowie do szpitala z raną głowy - relacjonuje rzecznik policji w Kościanie. Za jazdę po pijanemu mężczyźnie z Kościana grozi teraz kara więzienia.

