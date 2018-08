Źrebak sprzed 40 tysięcy lat. "Perfekcyjnie zachowany"





Na Syberii znaleziono ciało dwumiesięcznego źrebaka, który żył około 40 tys. lat temu. Jak poinformowali naukowcy, było "perfekcyjnie zachowane".

Odkrycia dokonano w kraterze Batagaika, czyli depresji o stu metrach głębokości, który znajduje się w tajdze na północy Syberii. Zwłoki odsłoniła topniejąca zmarzlina.

Perfectly-preserved ancient foal is shown to the world for the first time https://t.co/hydzIWKIuWpic.twitter.com/yLjsAjNq6K — Ketil Isaksen (@Ketil_Isaksen) 24 sierpnia 2018

Żył tysiące lat temu

Naukowcy z Północno-Wschodniego Uniwersytetu Federalnego im. M.A. Ammosowa w Rosji podali, że zwierzę żyło 30-40 tys. lat temu. Przypuszczają, że młody koń miał dwa miesiące, kiedy zdechł.

Siemion Grigoriew, szef Muzeum Mamutów w stolicy Jakucji zaskoczony był perfekcyjnym stanem ciała zwierzęcia. Według niego to najlepiej zachowane pozostałości po żyjącym tysiące lat temu koniu, jakie kiedykolwiek znaleziono.

Perfectly-preserved ancient foal is shown to the world for the first time. Scientists presented unique discovery made inside the Batagai crater in Yakutia https://t.co/d2YO1st7qWpic.twitter.com/UmK8wxxYbq — The Siberian Times (@siberian_times) 23 sierpnia 2018