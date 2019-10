Angelika pewnego dnia zniknęła. "To miała być zbrodnia doskonała"

Angelika J. zaginęła w 1998 roku. Jej mąż, Daniel M. przez lata powtarzał, że wyjechała i zostawiła go z niespełna roczną córką Magdaleną. Po 19 latach policjanci z Archiwum X znaleźli ciało kobiety pod ceglaną podłogą piwnicy domu, w którym kiedyś razem mieszkali. Daniel M. został oskarżony o zabójstwo. W środę Sąd Okręgowy w Słupsku ma wydać wyrok w tej sprawie.

Zniknięcie Angeliki J. miało pozostać nierozwiązaną tajemnicą. Tak się jednak nie stało.

Śledztwo w tej sprawie prowadzili z policjanci z gdańskiego Archiwum X pod nadzorem właśnie prokurator Szamiel.

Dzień zabójstwa

2 października, w dniu, kiedy Angelika miała zostać zamordowana, Daniel M. był w pracy. Żaden ze świadków nie zeznał, żeby zajmował się w tym czasie niespełna roczną Magdaleną - śledczy założyli więc, że opiekowała się nią matka.

- Po godzinie 15 oskarżony wrócił do domu. W tym dniu miał się spotkać ze swoimi znajomymi Danutą O. i Krzysztofem K. - wyjaśnia Szamiel.

Angelika J. nie była towarzyska, nie lubiła się też spotykać z Danutą O. i Krzysztofem K., dlatego Daniel M. zazwyczaj wychodził do nich. Tym razem było jednak inaczej. - Pomimo tego, że wiedział, iż Angelika J. nie darzy dobrymi uczuciami jego znajomych, umówił się z nimi na spotkanie w domu - opowiada prokurator. Jak twierdzi, mężczyzna miał w ten sposób zapewnić sobie alibi.

Danuta O. i Krzysztof K. przyszli do mieszkania Angeliki i Daniela około godziny 17. Oskarżony miał wyjątkowo zaprosić ich do kuchni, a nie jak zwykle do pokoju. Miała tam bowiem spać Magdalena. Według zeznań świadków drzwi do drugiego pokoju były zamknięte.

- Nie było już w domu Angeliki J. Oskarżony oświadczył swoim znajomym, że wyjechała do rodziców. Był zdenerwowany, ponieważ oznajmiła mu, że wyjeżdża i tyle - dodaje Szamiel.

Na tej podstawie śledczy stwierdzili, że do zabójstwa Angeliki J. doszło drugiego października między godziną 15.30 a 17.00.

Ukrycie ciała

- Pyta się go, dlaczego stoi w drzwiach. On informuje ją o tym, że jego małżonka wyjechała do Piły, a on idzie po węgiel do piwnicy i nasłuchuje, czy nie płacze małoletnia córka - opowiada Szamiel.

Kobieta zaproponowała pomoc, on jednak miał odmówić.

Świadkowie zeznali, że kilka dni później Daniel M. wymienił kłódkę w drzwiach piwnicy. Miał wtedy ukryć ciało żony w ostatnim pomieszczeniu piwnicy, do którego nikt oprócz niego nie zaglądał.

- Oskarżony musiał wcześniej wiedzieć, że istnieje w tym pomieszczeniu miejsce, w którym można ukryć zwłoki, w postaci średniowiecznej studni. Oczywistym jest, że nie mógł sobie zdawać sprawy, że jest to zabytek, ale musiał wiedzieć o fakcie jej istnienia - przekonuje Szamiel.

Później, według prokurator, mężczyzna porządkował piwnicę.

- Wykładał posadzkę z cegieł po to, aby popełnić zbrodnię doskonałą. Po to, aby fakt zabójstwa jego żony nigdy nie ujrzał światła dziennego - mówi.

Miała wyjechać do rodziców, innym razem uciec do Niemiec

- Najpierw powiedział, że pojechała do Piły. Później różnym osobom podawał kilkanaście wersji, co się z jego żoną stało. Mówił, że wyjechała do Niemiec, przedstawiał ją w niekorzystnym świetle. Wzbudzał współczucie u wszystkich osób, które spotykał, że został jako biedny ojciec porzucony przez żonę i teraz musi się sam zajmować wychowaniem dziecka - mówiła Szamiel przed sądem.

O tym, że Angelika J. wyjechała słyszała od ojca także ich córka Magdalena. Wierzyła w to blisko 19 lat.

- Nie miałam powodu, żeby nie wierzyć - mówiła po rozprawie w styczniu 2019 roku. - Dopóki żyliśmy razem, mieszkaliśmy razem, to pokazywał, że moja mam wcale nie była taka dobra. Że ona wyjechała, że nas zostawiła - dodała.

Daniel M. przekonuje jednak, że o tym, że Angelika wyjechała do Niemiec dowiedział się od policjantów. Prokurator Szamiel zapewnia jednak, że nie jest to prawda. - Mało tego, podawał, że był w Niemczech i widział, jak siedzi w supermarkecie na kasie - dodała przed sądem.

"Została uduszona kablem"

Nie wszyscy jednak wierzyli, że Angelika mogłaby uciec. Zwłaszcza bez dziecka.

- Wykluczyłem od razu, że siostra porzuciła córkę. Gdyby nawet chciała uciec od męża. Dzisiaj wiem, że tak się stało dwa miesiące wcześniej i, niestety, wróciła. Zabrałaby dziecko i kontaktowałaby się z nami - mówił w styczniu tego roku Dariusz Flitta, brat Angeliki.

Mimo starań zarówno śledczych, jak i rodziny kobiety przez wiele lat nie udało się odnaleźć.

Po 19 latach do sprawy wrócili policjanci z Archiwum X. Wykluczyli wyjazd za granicę.

- Zweryfikowali nowe wątki w tej sprawie, które niedawno się pojawiły, ale też wykluczyli wcześniejsze hipotezy. Chodzi między innymi o wątek wyjazdu kobiety za granicę. Udało się to ustalić dzięki współpracy z Interpolem i Europolem. Dlatego pozostał tylko jeden wątek: wobec zaginionej ktoś popełnił przestępstwo -mówił w kwietniu 2017 roku podkomisarz Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Przełom nastąpił w kwietniu 2017 roku. Pod ceglaną podłogą w piwnicy domu w Debrznie , w którym mieszkała już inna rodzina, znaleziono zwłoki kobiety. Jak się później okazało, była to Angelika.

- Zwłoki znajdowały się w torbie podróżnej. Były w niej szczelnie zamknięte. pod zwłokami w tej torbie znajdował się kabel elektryczny - mówi Szamiel.

Zwłoki kobiety były w takim stanie, że biegli nie mogli wskazać przyczyny zgonu. W torbie był jednak jeszcze kabel. Biegli ustalili, że ma on odkształcenia i ślad krwi.

- Najprawdopodobniej do pozbawienia życia Angeliki J. doszło poprzez uduszenie jej tym kablem - mówi prokurator.

"Aby można było mówić o zabójstwie, trzeba mieć dowody"

Renata Szamiel wnioskuje o dożywocie dla Daniela M. oraz 100 tysięcy złotych nawiązki na rzecz Magdaleny J. za doznaną krzywdę.

Do zbrodni miało dojść drugiego października 1998 roku w domu Angeliki J. i Daniela M. w D Fakt zaginięcia swojej żony Angeliki J. oskarżony zgłosił w posterunku policji w Debrznie 18 października 1998 roku. Podał wtedy ubiór zaginionej żony zgodny z tym, co zostało ujawnione w momencie znalezienia zwłok w piwnicy budynku. Jedynie buty znalezione w torbie były inne.



Prokurator Renata Szamiel podczas mowy końcowej

- Nikt poza Danielem M. nie mógł pozbawić życia Angeliki J. Nie mieli takiego motywu ani państwo H., którzy byli głuchoniemi. Nie mogła tego zrobić małoletnia Magdalena J. - mówiła przed sądem w środę.

Dodała, że żadna inna osoba nie mogła niepostrzeżenie dostać się do budynku, ponieważ był on ogrodzony.

Daniel M. nie przyznaje się jednak do winy. Marek Kobyłecki, radca prawny, wniósł o uniewinnienie oskarżonego. - Nie ma jakiegokolwiek dowodu, nie ma poszlaki, która by wskazywała, że do śmierci, jak również do zakopania zwłok Angeliki J. przyczynił się oskarżony - mówił przed sądem w środę.

Dodał, że wersja wydarzeń przedstawiona przez prokurator i wniosków, które z nich wypływają, mogą wskazywać na winę Daniela M., jednak jest to tylko wersja oskarżyciela posiłkowego.

- Aby można było mówić o zabójstwie, by można było mówić w konsekwencji o uznaniu kogoś winnego tego zabójstwa, należy mieć na to niezbite dowody - dodaje.

Stwierdził, że niektórzy świadkowie różnie pamiętali wydarzenia sprzed 20 lat. - Pamięć ludzka jest zawodna. Nie może dziwić to, że pamięć ludzka po upływie tak dużego czasu mocno zawodzi - przekonuje Kobyłecki.

Odniósł się także do ustaleń, że Danuta O. i Krzysztof K. wyjątkowo mieli w dniu prawdopodobnego zabójstwa zostać zaproszeni do domu Daniela M. Stwierdził, że takie wizyty odbywały się wcześniej i nie były niczym wyjątkowym.

- Materiał dowodowy a wywód poczyniony przez oskarżyciela publicznego nie pozwala przyjąć za wiarygodne tezy, by oskarżony zaplanował zabójstwo w dniu 2 października 1998 roku - dodał.

Sam Daniel M. przekonywał, że nigdy nie podniósł nawet ręki na żonę.

- Nie wiem nawet, jak się bronić, bo jestem bezradny. Nie mogę wezwać kogoś na świadka, żeby zeznał, że czegoś nie było, bo nie ma takiej opcji. Proszę o uniewinnienie i puszczenie mnie w końcu do domu - powiedział.

