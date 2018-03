Ciało mężczyzny wyłowione z Wisły w Krakowie. Trwa akcja policji i straży





Z Wisły w okolicy krakowskiego stopnia Dąbie wyłowiono ciało mężczyzny. Policja sprawdza, czy to poszukiwany od stycznia Piotr Kijanka.

Na miejscu trwa akcja policji i straży pożarnej. Ciało zostało wyłowione około godziny 11, zauważyli je pracownicy elektrowni.

Policja zamierza poinformować o odnalezionym ciele żonę zaginionego Piotra Kijanki. - To może być Piotr Kijanka, ale nie jest to powiedziane. Teraz będziemy weryfikować tożsamość – poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Źródło: Google Maps Ciało zostało wyłowione z Wisły przy stopniu wodnym Dąbie w Krakowie

Stopień Dąbie

Z powodu ukształtowania terenu i kratownic osłaniających turbiny elektrowni przy stopniu wodnym Dąbie często są odnajdowane ciała topielców.

W tym miejscu Wisła oddaje to, co zabrała. "Bywały lata, że wyławiano tu po kilka ciał" Kiedyś policja... czytaj dalej » - Taka jest specyfika nurtu rzeki w mieście, że podlega on stałej regulacji. Wiele rzeczy zatrzymuje się też na śluzach elektrowni. Więc to, co dopłynie do Krakowa, o ile nie zostanie zauważone wcześniej, już w tym miejscu zostaje – tłumaczył w 2016 roku Grzegorz Gubała, rzecznik małopolskiej policji.

To właśnie wtedy nurkowie ze Specjalnej Grupy Płetwonurków RP starannie przeczesywali ten odcinek rzeki. Szukali ciała Katarzyny Z., krakowskiej studentki, która w 1999 najprawdopodobniej została zamordowana i pozbawiona skóry. Część szczątków dziewczyny została znaleziona właśnie w okolicy stopnia Dąbie.

Zobacz, jak nurkowie w 2016 roku przeszukiwali dno Wisły w poszukiwaniu szczątków Katarzyny Z.:

Zaginiony

Policja sprawdza, czy znalezione w poniedziałek ciało należy do zaginionego na początku stycznia Piotra Kijanki.

Ciało mężczyzny wyłowione z Wisły w Krakowie. Trwa akcja policji i straży Z Wisły w okolicy... czytaj dalej » Mężczyzna wyszedł z restauracji na placu Nowym w Krakowie i nie wrócił do domu na osiedlu Dąbie ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Jego telefon przestał działać jeszcze w restauracji. Jak mówiła mediom żona zaginionego mężczyzny, razem z mężem i przyjaciółmi świętowali wtedy jej 30. urodziny. Ona wyszła jednak z restauracji nieco wcześniej. Para jest po ślubie od trzech lat, mają dwuletniego synka i spodziewają się kolejnego dziecka.

Kilka dni po zaginięciu mężczyzny do jego poszukiwań powołano specjalną grupę, złożoną z ekspertów komendy miejskiej i komendy wojewódzkiej policji w Krakowie.

Strażacy przeszukiwali dno Wisły w Krakowie do stopnia wodnego Dąbie, a następnie od stopnia wodnego Dąbie do stopnia Przewóz. Zlustrowano ok. 25 km koryta rzeki, ale bez rezultatu.

W poszukiwaniach uczestniczyły także specjalne psy tropiące policji niemieckiej, które nawet po tygodniu mogą odnaleźć ślad poszukiwanej osoby. Psy doprowadziły policjantów w rejon mostu Kotlarskiego. Jeden wskazał stojącą nad brzegiem ławeczkę, drugi doprowadził do brzegu Wisły. Innych tropów nie podjęły.

Obecność Piotra Kijanki w rejonie mostu Kotlarskiego potwierdzają świadkowie. Dwójka rowerzystów widziała w tym czasie mężczyznę o podanym rysopisie, jak szedł pod mostem Kotlarskim. Mężczyzna mógł tą trasą wracać nocą do domu po spotkaniu z przyjaciółmi na krakowskim Kazimierzu.