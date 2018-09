Ciało kobiety znalezione w bagażniku. Ustalono jej tożsamość





»

Prokuratura ustaliła tożsamość kobiety, której ciało znaleziono w środę w bagażniku samochodu podczas policyjnej kontroli drogowej pod Elblągiem. Śledczy wyjaśniają okoliczności jej śmierci. Zatrzymany w tej sprawie kierowca nie został jeszcze przesłuchany.

Zwłoki kobiety w bagażniku, kierowca zatrzymany. "Obudź się!" Policja... czytaj dalej » Jak powiedział prokurator rejonowy w Malborku Maciej Więckowski, ustalono, że ofiarą jest kobieta mieszkająca w powiecie nowodworskim.

- Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia. Prowadzone są oględziny miejsca zamieszkania pokrzywdzonej, ponieważ wszystko wskazuje na to, że tam doszło do popełnienia przestępstwa - mówił.



Jak dodał, decyzja w sprawie zarzutów dla zatrzymanego kierowcy zapadnie, gdy będą już znane przyczyny śmierci kobiety i ewentualne obrażenia. - Na piątek rano wyznaczono termin sekcji zwłok. Dopiero po niej prokurator będzie podejmował decyzję, co do terminu i charakteru, w jakim zostanie przesłuchany ten mężczyzna - powiedział.

Ciało kobiety w bagażniku

Strażacy odnaleźli zwłoki kobiety przysypane ziemią W miejscowości... czytaj dalej » Jak informowała elbląska policja, w samochodzie osobowym zatrzymanym w środę do kontroli na drodze krajowej nr 7 w Kazimierzowie patrol drogówki w bagażniku znalazł ciało kobiety. Podjęto próbę reanimacji i wezwano pogotowie ratunkowe. Lekarz, który przyjechał na miejsce, stwierdził zgon.



Kierujący samochodem 24-latek został zatrzymany w areszcie. Wcześniej pobrano od niego krew do badań, ponieważ przy kontroli drogowej nie zgodził się na sprawdzenie stanu trzeźwości, a policjanci czuli od niego woń alkoholu.



Początkowo postępowanie w tej sprawie prowadziła prokuratura w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie). W czwartek przejęła je prokuratura z Malborka (woj. pomorskie).

