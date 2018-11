Auto wjechało między ciągnik i wyprzedzającego tira. Traktorzysta wyleciał z kabiny

Donald Trump oświadczył w środę, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do obywatelstwa każdej osobie urodzonej w tym kraju i nadal będzie zabiegał o zmianę obowiązujących zasad. Prezydent USA we wtorek zapowiedział, że dąży do zniesienia obowiązującego od XIX wieku "prawa ziemi" i że może to uczynić rozporządzeniem wykonawczym. zobacz więcej »