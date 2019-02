Jeździła autobusami na gapę, sąd skazał ją na 10 dni aresztu

Video: TVN24 Łódź

Pasażer z siekierą w autobusie

30.11. | Co najmniej trzy miesiące w celi i perspektywa trzyletniego wyroku. Tak skończyła się dla 31-letniego mężczyzny próba odpalenia papierosa. Inny pasażerom się to nie spodobało, więc agresywny łodzianin wyciągnął siekierę i nóż długi na 15 centymetrów. Policjanci strzelili do niego z paralizatora.

