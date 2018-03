Aguilera jakiej nie zna świat. "To jest bardzo wyzwalające"





Piosenkarka Christina Aguilera zaprezentowała nieznane wcześniej oblicze. 37-letnia artystka wzięła udział w sesji zdjęciowej magazynu "Paper", w której wystąpiła bez makijażu, czym zwróciła uwagę internautów na całym świecie.

Zdjęcie Christiny Aguilery zdobi okładkę kwietniowego numeru magazynu o modzie "Paper". Nazwisko artystki uzupełnia napis: transformacja.

Publikując zdjęcie okładki na swym instagramowym koncie, gwiazda napisała tylko: "cześć mamo" ("hi mom"). W ciągu doby wpis został polubiony ponad 333 tys. razy.

"Zawsze byłam kimś, kto uwielbia eksperymenty, teatralność, uwielbia tworzyć fabułę i grać postaci w filmie lub na scenie. Z natury jestem artystką. Teraz jednak jestem w tym miejscu, nawet muzycznie, gdzie doceniam surowe piękno. Zdejmuję wszystko. To jest bardzo wyzwalające" - cytuje wokalistkę magazyn "Paper".



Christina Aguilera na scenie i ekranie

Piosenkarka ostatnią płytę "Lotus" wydała w 2012 roku.

W 2016 roku premierę miał jej singel charytatywny "Change", dedykowany ofiarom strzelaniny w Orlando, w której śmierć poniosło 49 ofiar oraz napastnik, i ich rodzinom,

Christina Aguilera swoich sił próbowała także jako jurorka i trenerka wokalna w programach talent show, a także jako aktorka. W 2018 pojawi się między innymi w filmach "Life of the Party", "Broadway 4D", a także "Zoe", w którym grają też Ewan McGregor i Léa Seydoux.

Magazyn "Paper" ukazuje się w Nowym Jorku od 1984 roku. Czasopismo zasłynęło ikonicznymi sesjami okładkowymi gwiazd.