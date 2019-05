Zamiast ubezpieczenia miała partnera z bronią - do lekarza i tak nie weszła

Foto: Policja w Chorzowie Video: TVN 24

Wezwał karetkę do matki. Potem groził pistoletem ratownikom

10.10. | Na poznańskich Ratajach mężczyzna, który wezwał karetkę do starszej kobiety groził bronią ratownikom medycznym. Do furii doprowadziło go to, że ci stwierdzili, że wezwanie było bezzasadne. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W momencie ataku był pijany.

