Wicepremier Chorwacji podała się do dymisji

Martina Dalić podała się do dymisji w związku z aferą wokół Agrokoru (wideo archiwalne)

Chorwacka wicepremier Martina Dalić podała się w poniedziałek do dymisji w związku z presją opozycji, która oskarża ją o to, iż nie zapobiegła konfliktowi interesów podczas restrukturyzacji zadłużonego koncernu spożywczego Agrokor. To jeden z największych pracodawców na Bałkanach.