Spadła ze statku do morza. Na ratunek czekała dziesięć godzin

Foto: Reuters Video: TVN24 BiS

Chorwacja. Sposób na podróżowanie

02.07 | Samochód to najwygodniejszy sposób, żeby dostać się do Chorwacji. Ale wybierając samolot można nie tylko obniżyć czas, ale też koszty podróży. Dla przykładu, lot do Zagrzebia w obie strony można kupić już za 315 złotych. Problem, że z miasta trzeba się przedostać do bardziej turystycznych rejonów. Tam czekają noclegi w przeróżnych cenach. W zależności od standardów, za pokój płacimy od 100 do 1,8 tysiąca zł za noc. Najpopularniejsze dania to między innymi dorada z grilla, a deser: strukli, czyli ciasto z twarogiem.Mając przy sobie 56 zloty, w kantorze można je wymienić na 100 kun chorwackich. Jak podróżować po tym europejskim kraju opowiadał Jakub Porada w programie "Pokaż nam Świat" TVN24 BiS

»