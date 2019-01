USA nie zgodziły się na kupno przez Chorwację F-16 od Izraela

Chorwacki rząd oficjalnie wycofał się w poniedziałek z wartej pół miliarda dolarów transakcji zakupu 12 używanych myśliwców F-16 od Izraela, po tym gdy w czwartek Tel-Awiw poinformował o braku możliwości sprzedania samolotów. Powodem były obiekcje Stanów Zjednoczonych wobec umowy.

Wartą 500 milionów dolarów wstępną umowę w sprawie zakupu przez Chorwację zmodernizowanych F-16 Barak od Izraela zawarto w marcu zeszłego roku, uzależniając ją od zgody USA na sprzedaż stronie trzeciej tych myśliwców produkcji amerykańskiej.

W czwartek, minister obrony Chorwacji Damir Krsticević poinformował, że "otrzymał oficjalną wiadomość od Izraela, że ten ze względu na obiekcje USA, nie może dostarczyć Chorwatom myśliwców F-16".

- Porozumienie w sprawie zakupu nie zostało oficjalnie zawarte, więc nasz budżet nie odczuje strat finansowych - powiedział premier Chorwacji Andriej Plenkowić podczas posiedzenia swojego gabinetu.

Premier zaznaczył jednak, że zerwanie umowy z Izraelem nie zmienia planów Zagrzebia dotyczących modernizacji sił powietrznych. Nie jest jasne, jakie dalsze kroki związane z zakupem samolotów podejmie chorwackie wojsko - zauważa Reuters.

Sprzeciw Kongresu

Realizacja umowy napotkała trudności, kiedy Kongres USA dał do zrozumienia, że Izrael będzie musiał usunąć z tych samolotów to, co zmodernizował od czasu, gdy kupił je od Stanów Zjednoczonych ok. 30 lat temu.

Izrael wyposażył te myśliwce w nowoczesne systemy elektroniczne, co - jak podkreśla Associated Press - miało decydujący wpływ na chorwacką decyzję zakupu samolotów od tego państwa, a nie od USA.