Ogromny korek na chorwackiej autostradzie. Na jezdni awaryjnie lądował samolot

Foto: AP Video: Reuters, Enex

Awaryjne lądowanie w polu nieopodal Moskwy

16.08 | Airbus A321 Uralskich Linii Lotniczych, na pokładzie którego znajdowały się 233 osoby, w tym siedmioro członków załogi, zderzył się w czwartek rano ze stadem mew, co doprowadziło do uszkodzenia silników i pożaru co najmniej jednego z nich. W rezultacie piloci – kapitan Damir Jusupow i drugi pilot Gieorgij Murzin - podjęli decyzję o awaryjnym lądowaniu. Maszyna wylądowała na polu niedaleko lotniska Żukowski. Po pomoc medyczną wskutek awaryjnego lądowania zwróciło się 76 osób, w tym 19 dzieci.

