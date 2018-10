5-latek utopił się w studzience koło placu zabaw. Rodzice przed sądem





»

5-latek bawił się na placu zabaw w Białogardzie (Zachodniopomorskie). Nagle zniknął. Okazało się, że Szymon wpadł do niezabezpieczonej studzienki. Nie udało się go uratować. Rodzice usłyszeli zarzuty. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania na okres dwóch lat próby. Rodzice chłopca się na to nie zgodzili. - Umorzenie nie świadczy o braku winy, a my nie jesteśmy winni - tłumaczy ojciec chłopca.

Bawił się na placu zabaw, wpadł do nieosłoniętej studzienki i utonął. Zarzuty dla rodziców 5-latka 5-latek bawił się... czytaj dalej » Chodzi o tragiczny wypadek z czerwca ubiegłego roku w Białogardzie (woj. zachodniopomorskie). To wtedy 5-letni Szymon utopił się w niezabezpieczonej studzience kanalizacyjnej w pobliżu placu zabaw.

Chłopca znalazł jego ojciec. Mimo reanimacji dziecko zmarło.

Rodzice chłopca usłyszeli zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo w zamiarze ewentualnym oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. "Poprzez pozostawienie dziecka poza terenem ogrodzonej posesji bez sprawowania nad nim nadzoru i właściwej opieki, ale też bez nadzoru innej dorosłej osoby, narazili dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia" - stwierdziła prokuratura.

- Dopuścili do jego pobytu na terenie, na którym znajdowały się studzienki nieczynnej kanalizacji deszczowej wypełnione wodą i niezabezpieczone pokrywą. Chłopiec wpadł do jednej z nich i doszło do jego śmierci na skutek utonięcia - tłumaczył w styczniu Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Wyniki sekcji zwłok chłopca, który utonął w studzience kanalizacyjnej Studzienka nie... czytaj dalej » Rodzicom dziecka grozi do 5 lat więzienia. Nie przyznają się do winy.

W lipcu 2018 roku prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania wobec rodziców na okres próby dwóch lat. Posiedzenie odbyło się we wrześniu, jednak rodzice dziecka nie zgodzili się na taką formę umorzenia.

We wtorek ruszył proces przeciwko podejrzanym.

- Umorzenie nie świadczy o braku winy - wytłumaczył przed salą rozpraw tata Szymona. - Opiekowaliśmy się naszym dzieckiem. Za bardzo zaufaliśmy miastu, że może czuć się przy domu bezpiecznie - dodał mężczyzna.

- Opieka była sprawowana w sposób prawidłowy. Wina leży tu tylko i wyłącznie po stronie właściciela sieci kanalizacyjnych. Odpowiedzialność za to, żeby ta studzienka była zabezpieczona, spoczywa po stronie miasta - powiedział Piotr Kajszczak, obrońca rodziców.

Chłopca nie udało się uratować

Tych studzienek nie powinno tu być? Śledczy sprawdzą, czy ws. śmierci 5-latka nie zawinili urzędnicy 5-letni Szymon... czytaj dalej » Szymon utonął 21 czerwca 2017 roku. Jak co dzień bawił się z dziećmi przed swoim domem. Ojciec zerkał na niego przez okno. Na chwilę spuścił go z oczu. Gdy zobaczył uciekające dzieci, a wśród nich nie było jego syna, wybiegł z domu. Podjechał samochodem do tych dzieci, pytał o Szymona, ale te nie wiedziały, gdzie on jest.

Ojciec więc zaczął szukać syna w pobliżu placu zabaw i przy niezabezpieczonej studzience kanalizacyjnej położonej ok. 20 m od placu zabaw znalazł jego but. Wszedł do studzienki wypełnionej wodą i stopami wyczuł chłopca. Wydostał go na powierzchnię. Reanimował do przyjazdu karetki pogotowia. Chłopca nie udało się uratować. Przyczyną śmierci, jak wykazała sekcja zwłok, było utonięcie.

