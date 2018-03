Odtwórz: "Jeśli politycy będą wchodzić w buty historyków, doprowadzi to do katastrofy"

- Jeśli politycy będą wchodzić w buty historyków, to doprowadzi to do katastrofy w naszych dwustronnych stosunkach. Potrzebujemy koalicji między naszymi państwami, sojuszu dwóch silnych państw - mówił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. zobacz więcej »