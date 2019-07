Sto Abramsów, dwieście pocisków Stinger. Amerykanie chcą zbroić Tajwan, Chiny protestują

Foto: U.S. Army photo by Spc. Hubert D. Delany III / U.S. Army 22nd Mobile Public Affairs Detachment/Facebook Video: US Army/Clikr/Wikipedia

Apacze i Chinooki trafią do Indii

25.09 | "To zmienia zasady gry" - napisał indyjski portal "The Economic Times", komentując podpisany w USA kontrakt na zakup przez New Delhi kilkudziesięciu amerykańskich śmigłowców wojskowych. W ramach umowy opiewającej na 2,5 mld dol. znalazły się 22 śmigłowce Apacz w najnowocześniejszej wersji, której sama US Army używa dopiero od czterech lat.

»